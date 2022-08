Nach Auskunft der Polizei ist der Unfallhergang des tödlichen Unfalls, bei dem eine Frau in Altenholz von einem Linienbus überrollt wurde, völlig unklar. Foto: Archiv/Carsten Rehder up-down up-down Tödlicher Unfall in Altenholz Ein Bus überrollt beim Anfahren an einer Haltestelle eine Frau Von Susanne Karkossa-Schwarz | 28.08.2022, 19:03 Uhr

Ein furchtbarer Unfall ereignete sich am Samstag, 27. August, kurz nach 10 Uhr in Altenholz. An einer Haltestelle in der Lindenallee überfuhr ein Linienbus eine Frau, die an den Verletzungen starb.