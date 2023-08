Das „Tiny Rathaus“ ist noch bis zum 2. September zu Gast am Eckernförder Hafen. Lisa Rathke betreut die Einrichtung, in der am Montag unter anderem die Aktion „Lesen – was sonst“ in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei für das Vorlesen warb.

Foto: Arne Peters