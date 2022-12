Tim Lothar (links) und Holger (HoBo) Daub spielen bei „Römer und Wein“. Foto: Kai Frank Becker up-down up-down Eckernförde Tim Lothar und Holger Daub spielen bei „Römer & Wein“ Von Arne Peters | 07.12.2022, 08:21 Uhr

Wer in dieser Zeit nicht immer Lust auf Weihnachtsmusik verspürt, ist am Sonnabend, 10. Dezember, ab 20 Uhr bei „Römer & Wein“ in der Frau-Clara-Straße richtig. Das Duo Tim Lothar und Holger Daub präsentiert Blues vom Feinsten. Der Eintritt ist frei, es geht der Hut rum.