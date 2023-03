Foto: Gernot Kühl Eckernförde: Sturmböen aus West „Cornelius“ treibt das Wasser aus der Bucht - viel Platz am Strand Von Gernot Kühl | 07.03.2023, 15:34 Uhr

Tief „Cornelius“ hat am Dienst für Niedrigwasser in Eckernförde gesorgt und die Ostsee aus der Bucht herausgedrückt. Am Mittwoch bleibt es sonnig, der Wind dreht auf Südwest und lässt spürbar nach.