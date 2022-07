Auch die Musiker von The BossHoss können noch etwas lernen - in diesem Fall von der Eckernförder SUP-Lehrerin Tanja Miranda: (v. l.) Alec „Boss Burns“ Völkel, Tobias „Ernesto Escobar de Tijuana“ Fischer, Ansgar „Sir Frank Doe“ Freyberg und Sascha „Boss Power“ Vollmer auf ihrer Stand-Up-Paddling-Tour am Sonnabend durch den Eckernförder Hafen nur wenige Stunden vor ihrem Open-Air-Konzert am Südstrand.

FOTO: Guido Miranda up-down up-down