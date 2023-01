Das siegreiche Challenge-Team „Safeband“: (v. l.) Paul Pinn, Anwer Haji Hussein, Merve Özüberk und Laura Runge mit Ina Brodersen vom Wirtschaftskreis Eckernförde, die ein Preisgeld von 300 Euro überreichte. Foto: Gernot Kühl up-down up-down Berufsbildungszentrum Eckernförde Armband für Notfälle: Mit dem „Safeband“ ins Landesfinale Von Gernot Kühl | 26.01.2023, 15:39 Uhr

Das „Team Safeband“ des Berufsbildungszentrums Rendsburg-Eckernförde, Standort Eckernförde, hat die „Start Up Challenge SH in Eckernförde“ gewonnen und vertritt das BBZ beim Landesfinale an der FH Kiel. Neun Schülergruppen hatten Firmengründungsprojekte eingereicht.