Freuen sich auf besondere Tauffeste (hintere Reihe, v.l.): Michael Jordan, Dirk Homrighausen (beide Kirchengemeinde St. Nicolai Eckernförde) sowie Jan Teichmann (Kirchengemeinde Borby). Außerdem: (vordere Reihe, v.l.): Kerstin Hansen-Neupert (Kirchengemeinde Hütten), Babette Lorenzen (Kirchengemeinde Schwansen), Tourismuspastorin Brigitte Gottuk und Johanna Zedlitz (Kirchengemeinde Sehestedt). Foto: Jonas Bargmann up-down up-down Nach „Riesenerfolg“ in Eckernförde Tauffest wird wiederholt – an Ostsee, der Eider oder im Bistensee Von Jonas Bargmann | 10.03.2023, 14:36 Uhr | Update vor 42 Min.

2000 Gäste wurden Augenzeugen, als 200 Kinder und Erwachsene im vergangenen Jahr am Eckernförder Südstrand getauft wurden. In diesem Jahr werden Taufpartys an mehreren Orten veranstaltet.