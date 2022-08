Die Tauffest-Premiere am Eckernförder Südstrand wird zum Großereignis: (v.l.) Propst Matthias Krüger, Pastorin Anika Tittes von der Projektstelle Tauffest, Propst Sönke Funck, Tourismuspastorin Brigitte Gottuk und ETMG-Veranstaltungsleiter Stephan Vollbehr. FOTO: Gernot Kühl up-down up-down Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde Tauffest-Premiere am Eckernförder Südstrand wird zum Großprojekt Von Gernot Kühl | 23.08.2022, 15:39 Uhr

Am Eckernförder Südstrand werden am kommenden Sonnabend bei der Tauffest-Premiere über 200 Menschen im Alter von drei Wochen bis 54 Jahre getauft. Es werden 48 Taufstationen im und am Wasser aufgebaut. Der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde erwartet rund 2.500 Besucher.