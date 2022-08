Tanja Miranda betreibt die Stand-Up-Paddling-Schule „Fördekeks“ in Eckernförde. Sie ruft dazu auf, Müll vom Strand und aus dem Wasser zu sammeln und an einem von ihr entworfenen Sortiertisch an der Promenade selbst zu trennen. Sie kümmert sich dann um die fachgerechte Entsorgung.

