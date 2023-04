Im Spieker am Innenhafen findet Freitagabend der „Table-Talk“ des Wirtschaftskreises Eckernförde mit fünf Spitzenkandidaten zur Kommunalwahl statt. Foto: Gernot Kühl up-down up-down Kommunalwahl in Eckernförde Wirtschaftskreis bittet Spitzenkandidaten zum „Table-Talk“ in den Spieker Von Gernot Kühl | 20.04.2023, 12:39 Uhr

Der Wirtschaftskreis Eckernförde hat am Freitagabend fünf Spitzenkandidaten zur Kommunalwahl in Eckernförde zum Dialog mit Unternehmern in den Spieker eingeladen. Der Austausch erfolgt an fünf Tischen und nennt sich „Table-Talk“.