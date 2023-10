Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat auf die aktuelle Lage an der Ostseeküste reagiert und am Freitag, 20. Oktober (20.58 Uhr), den Katastrophenalarm ausgelöst. Das Hochwasser ist an mehreren Orten an der Ostsee bereits über die Ufer getreten. „Aktuell sind im Kreisgebiet 450 Einsatzkräfte im Einsatz um Sandsäcke und Bigbags mit Sand zu füllen“, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung der Einsatzkräfte.

Durch die Auslösung des Katastrophenalarms kann eine bessere Koordinierung der Einsatzkräfte ermöglicht und der Zugriff auf weitere Einsatzkräfte für die nötigen Arbeiten sichergestellt werden. „Die Einsatzkräfte werden dabei der bestehenden Technischen Einsatzleitung unterstellt und durch die Katastrophenschutzbehörde des Kreises unterstützt.