Die Sturmflut hält die gesamte Ostseeküste an diesem Wochenende in Atem – und damit auch die Region Eckernförde. Inzwischen wurden tiefergelegene Häuser im Ortsteil Schönhagen in der Gemeinde Brodersby evakuiert - das Wasser war durch die Absperrungen nicht mehr zu halten, auch der Damm wurde beschädigt. Rund 100 Menschen wurden in einen Jugendhostel einquartiert. In Eckernförde musste nach Polizeiangaben das Hotel Seelust in der Preußerstraße geräumt werden.

Freiwillige Evakuierung der Bewohner der Altstadt

Bei ihm laufen die Fäden zusammen: Einsatzleiter Meint Behrmann. Foto: Gernot Kühl

Darüber hinaus werden die Straßen Langebrückstraße, Ottestraße und Jungfernstieg „auf freiwilliger Basis evakuiert“, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung vom Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde. Die Altstadt sei aufgrund des Hochwassers in den Straßen stromlos geschaltet worden, erklärte Einsatzleiter Meint Behrmann Sonnabendnacht im Schulzentrum, dem Lagezentrum. Dort waren Feuerwehrleute aus dem ganzen Land zusammengezogen worden und warteten auf ihre Einsatzbefehle. Behrmann geht davon aus, dass der Einsatz noch bis Sonntag andauern wird.

Eine Feuerwehrfrau und acht Feuerwehrmänner der 7. Brandschutzbereitschaft Nordfriesland waren aus Garding angerückt und warteten auf ihren Einsatz. Foto: Gernot Kühl

Diese Feuerwehrmänner hatten sich aus Viöl auf den Weg nach Eckernförde gemacht, um zu helfen. Foto: Gernot Kühl

Der Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Rendsburg-Eckernförde, Daniel Passig, teilt weiter mit, dass „vom Katastrophenlager des Landes Schleswig-Holstein Feldbetten und Schlafsäcke organisiert und zur Unterkunft nach Eckernförde verbracht werden“. Beim Katastrophenlager soll es sich nach shz.de-Informationen um die Landesunterkunft für Geflüchtete in Boostedt (Kreis Segeberg) handeln. Das Schulzentrum Süd in der Sauerstraße 16 steht als Unterkunft bereit.

Neben den Katastrophenschutzeinheiten des Kreises sind mehrere THW-Einheiten aus Schleswig-Holstein im Einsatz. „Aus dem Kreis Steinburg und Kreis Nordfriesland sind ebenfalls Katastrophenschutzeinheiten zur Unterstützung im Einsatz“, erklärt Passig schriftlich. Die Technische Einsatzleitung des Kreises Dithmarschen unterstützt die Kräfte in Eckernförde an der Unterkunft Schulzentrum Süd.

„Solch eine Situation hat wohl keiner vorausgesehen. Das ist extrem“ Daniel Passig Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Rendsburg-Eckernförde

Die Lage ist derzeit stetig wechselnd. Dennoch erklärt Passig auf Nachfrage von shz.de: „Solch eine Situation hat wohl keiner vorausgesehen. Das ist extrem. Wir müssen jetzt das Beste daraus machen und versuchen, so viel wie möglich zu retten.“

Bürgermeisterin Iris Ploog (hier mit dem Technischen Bereichsleiter des Stadtwerke SH, Volker Carstensen) war die Nacht über im Lagezentrum Schulzentrum. Foto: Gernot Kühl

„Es war eine sehr dynamische Entwicklung, alles ging rasend schnell.“ Iris Ploog Bürgermeisterin in Eckernförde

Eckernfördes Bürgermeisterin Iris Ploog war ebenfalls die ganze Nacht über im Lagezentrum. „Es war eine sehr dynamische Entwicklung, alles ging rasend schnell und die Prognosen wurden überholt“, sagte Ploog. Die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte sei sehr gut gelaufen, man sei gut vorbereitet gewesen und habe die betroffene Bevölkerung informiert, zuletzt am Freitag mit Handzetteln.