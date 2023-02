Eckernförde ist aufgrund seiner Lage ein Hotspot für Hochwasser. Foto: Archiv / Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Hochwasserschutz Hochwasser: Wie kann sich Eckernförde vor einer Sturmflut schützen? Von Arne Peters | 15.02.2023, 07:30 Uhr

Die nächste Sturmflut an der Ostsee wird kommen, gleichzeitig steigt der Meeresspiegel weiter an, Prognosen zufolge um 77 Zentimeter bis zum Jahr 2100. Was also tun, um Eckernförde und seine Bewohner zu schützen?