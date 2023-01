Ein Achtel von Borby war am Freitag ohne Strom. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Ganze Straßenzüge im Dunkeln Deshalb fiel am Freitag der Strom in Teilen von Eckernförde und Borby aus Von Arne Peters | 06.01.2023, 17:32 Uhr

In Teilen der Eckernförder Innenstadt und des Stadtteils Borby ist am Freitagnachmittag der Strom ausgefallen. Um 15.40 Uhr waren die ersten Häuser dunkel. Die Stadtwerke machten sich gleich an die Arbeit.