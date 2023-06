Fast 1000 Tänzer beteiligten sich am Sonnabend an der norddeutschen Streetdance-Meisterschaft in Eckernförde. Für die „movement crew“ aus Brokstedt war es nach zehn Jahren als Team der letzte Auftritt. Foto: Britta Bünger up-down up-down Streetdance Meisterschaft Von der Straße auf die Bühne – 1000 Tänzer in der Stadthalle in Eckernförde Von Britta Bünger | 04.06.2023, 15:26 Uhr

Die „Streetdancefactory“ organisiert Tanzwettbewerbe in ganz Deutschland. Nicht zum ersten Mal, aber nach langer Pause wieder, fanden am Sonnabend die norddeutschen Meisterschaften in der Stadthalle in Eckernförde statt.