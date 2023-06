Am 3. Juni finden die Norddeutschen SDF-Meisterschaften im Streetdance in Eckernförde statt. Foto: Archiv up-down up-down Turnier in der Stadthalle Streetdance-Meisterschaften kommen nach Eckernförde Von Birte Sieland | 01.06.2023, 06:53 Uhr

Die jährlichen Norddeutschen SDF-Meisterschaften im Streetdance finden auch in diesem Jahr an der Ostseeküste statt: Am Sonnabend, 3. Juni, werden rund 1000 Tänzerinnen und Tänzer in der Eckernförder Stadthalle erwartet.