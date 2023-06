Carsten Schmidt mit der Pazifischen Auster, die er am Strand in Höhe des Hotels Seelust gefunden hat. Foto: Gernot Kühl up-down up-down Ungewöhnlicher Fund Carsten Schmidt findet Pazifische Auster am Eckernförder Strand Von Gernot Kühl | 02.06.2023, 14:14 Uhr

Einen besonderen Fund hat Carsten Schmidt am Eckernförder Strand gemacht: In Höhe des Hotels Seelust hat der pensionierte Lehrer eine Pazifische Auster gefunden - eine Art, die bislang noch nicht in der Eckernförder Bucht aufgetaucht ist.