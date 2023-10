Die Eckernförde Touristik und Marketing GmbH (ETMG) versteigert am Sonnabend, 7. Oktober, wieder ausgemusterte Strandkörbe. Die Versteigerung beginnt um 10 Uhr an der Lagerhalle der Touristik im Holm 14 in Eckernförde. Zum Verkauf stehen etwa 25 Strandkörbe.

Jedes Jahr werden Strandkörbe mit Schäden ausgemustert, die entweder für den Privatgebrauch noch gut zu nutzen sind, oder die mit handwerklichem Geschick selbst ausgebessert werden können. Für den gewerblichen Gebrauch sind sie aber nicht mehr zu gebrauchen.