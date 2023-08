Veranstaltungstipp Eckernförde Green Screen: Open Air-Kino am Eckernförder Kurstrand Von Gernot Kühl | 15.08.2023, 14:16 Uhr Naturfilm direkt am Strand - das internationale Naturfilmfestival Green Screen macht es möglich und lädt alle interessierten Besucher dazu ein. Foto: Green Screen up-down up-down

In drei Wochen beginnt das Internationale Naturfilmfestival Green Screen in Eckernförde. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es am 23. und 25. August bei der sh:z-Filmtour in Eckernförde und beim Strandkino.