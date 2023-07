Felix Jaehn versetzte die Elektrofans ab 20.45 Uhr in Ekstase. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Strandgutfestival in Eckernförde 4.000 Fans feierten mit Felix Jaehn und Co. eine Riesen-Elektroparty am Südstrand Von Gernot Kühl | 29.07.2023, 22:07 Uhr

Die Elektrofestivalpremier in Eckernförde hat ihre Feuertaufe mit Bravour bestanden: Neun Stunden heizten sieben Spitzen-DJs um Superstar Felix Jaehn am Sonnabend den knapp 4.000 Fans in der wieder traumhaften maritimen Kulisse des Südstrands ein.