Beim Nivea-Strandfest können große und kleine Besucher viel Spaß haben – und viel über das richtige Verhalten am und im Wasser lernen. Foto: DLRG / Nivea up-down up-down Eckernförde Strandfest im Kurpark mit Tipps fürs richtige Verhalten am und im Wasser Von Arne Peters | 02.08.2023, 09:36 Uhr

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) verwandelt mit ihrem Partner Nivea am Mittwoch, 9. August, den Kurpark von 14 bis 17 Uhr in ein Spiel-Eldorado für mehr Sicherheit im Wasser und in der Sonne.