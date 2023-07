6.000 Fans begeisterte Andrea Berg mit ihren Schlagerhits aus der 30-jährigen Karriere am Südstrand in Eckernförde. Und weil eine leichte Brise über die Ostsee wehte, konnte sie auf die Windmaschinen verzichten. Foto: Michael Staudt up-down up-down Strand Open Air Eckernförde Andrea Berg am Südstrand: „Das war wirklich viel zu schön, um wahr zu sein“ Von Christina Köhn | 09.07.2023, 20:15 Uhr | Update vor 12 Min.

Sonne, Sand, Meer und Andrea Berg: Knapp 6.000 Fans feierten am Sonntagabend gemeinsam mit der Schlagerkönigin am Südstrand in Eckernförde. Sie bewies nicht nur, dass sie eine norddeutsche Seite hat, sondern auch, dass sie noch alle Hits ihrer 30-jährigen Karriere singen kann.