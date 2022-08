Wilfried Lüthge von der Verkehrswacht Eckernförde gehört mit Simone Staack-Simon zu den Hauptorganisatoren der Kinderstadt Eck-Town-City. Sie wurde Sonntag aufgebaut. Am Montag ziehen 186 angemeldete Kinder in das Ferienspaß-Projekt ein. FOTO: Dirk Steinmetz up-down up-down Aufbau für Eck-Town-City am Schulzentrum Süd Kinder bekommen in Eckernförde ihre eigene Stadt Von Dirk Steinmetz | 07.08.2022, 15:44 Uhr

Heute beginnt das Ferienangebot Eck-Town-City hinter dem Schulzentrum Süd. Am Sonntag wurde den ganzen Tag von Helfern und Eltern Schwerstarbeit geleistet, um die Zeltstadt für 186 angemeldete Kinder aufzubauen. Bis Freitag, 12. August, haben die Kinder dann ihre eigene Stadt, in der sie arbeiten und so Wirtschaft und Gesellschaft selber erleben.