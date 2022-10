Das junge Orchester „dogma chamber orchestra“ bescherte der Konzertreihe Eckernförde in der Stadthalle einen äußerst gelungenen Start in die neue Spielzeit. Foto: Reinhard Frank up-down up-down Start der Konzertreihe mit dem „dogma chamber orchestra“ Junges Orchester beschert Eckernförde großen Klassik-Abend Von Reinhard Frank | 18.10.2022, 17:41 Uhr

Die Konzertreihe Eckernförde hat einen schönen, gelungenen Start in die Spielzeit 2022/23 hingelegt. Zu Gast in der Stadthalle war am Montagabend das „dogma chamber orchestra“.