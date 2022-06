Petra Mäckler aus Eckernförde fährt mit einem 9-Euro-Ticket nach Hamburg zum Vorstellungsgespräch. FOTO: Susanne Karkossa-Schwarz Günstig Bahn und Bus fahren Mit dem 9-Euro-Ticket von Eckernförde nach Hamburg zum Bewerbungsgespräch und | 01.06.2022, 16:11 Uhr Von Susanne Karkossa-Schwarz Dirk Steinmetz | 01.06.2022, 16:11 Uhr

Der erste Tag der billigen Fahrkarte: An den Bahnhöfen in Eckernförde und Rieseby waren am Mittwochmittag viele Fahrgäste mit dem Ticket unterwegs. In Eckernförde wurden allein am Schalter bislang über 3000 Fahrkarten verkauft.