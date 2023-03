Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgangs Schoofs (r.) und der technische Projektleiter Volker Carstensen an der zentralen Verteilstation (Point of Presence, kurz Pop) im Bornbrook. Dort gibt es für jede Wohneinheit einen Anschluss. Foto: Gernot Kühl up-down up-down Flächendeckender Glasfaserausbau Stadtwerke Eckernförde liefern schnelles Internet in jedes Haus Von Gernot Kühl | 10.03.2023, 16:58 Uhr

Die Stadtwerke Eckernförde beginnen in Kürze mit dem flächendeckenden Glasfaserausbau in Eckernförde und investieren in den nächsten drei Jahren 30 Millionen Euro.