Veranstaltungstipp Stadtführung: Ein Zeitzeuge berichtet von der Nachkriegszeit Von Arne Peters | 03.08.2023, 12:43 Uhr Die Engländer nach Kriegsende auf dem Weg zur Stadtkommandantur: links das Hotel Stadt Hamburg, geradeaus die Kieler Straße in Richtung Rathausmarkt. Foto: FOTO: MIT FREUNDLICHER ERLAUBNIS DES IMPERIAL WAR MUSEUM, LONDON, BILD-NR. 5744.

Wie war das Leben in Eckernförde unter britischer Besatzung in der Nachkriegszeit? Das erfährt man auf einer Stadtführung am Sonntag, 6. August.