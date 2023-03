Foto: Gernot Kühl Spezialschiff besucht Eckernförde Spezialschiff „Aquanaut“ ankert vor dem Eckernförder Marinehafen Von Gernot Kühl | 31.03.2023, 18:41 Uhr

Das Spezialschiff „Aquanaut“ war am frühen Donnerstagabend zu Gast in der Eckernförder Bucht. Auffallend ist eine Hubschrauberlandeplattform auf dem Vorschiff und ein schwerer Bordkran am Heck des Schiffes.