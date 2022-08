Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder war am 10. Juli 2005 im Eckernförder Marinehafen, um den gerade in Dienst gestellten Nato-Forschungskatamaran „Planet“ zu besichtigen. Mit ihm sprachen unter anderem der früheren WTD-Direktor Dr. Uwe Vogel und Bürgermeister Susanne Jeske-Paasch. FOTO: Archiv / Gernot Kühl up-down up-down Sozialdemokraten und der Alt-Kanzler Warum Gerhard Schröder aus Osterby seinen Namensvetter aus der SPD werfen würde Von Gernot Kühl | 17.08.2022, 16:32 Uhr

Altkanzler Gerhard Schröder ist wegen seiner Freundschaft zum russischen Präsidenten und Kriegstreiber Wladimir Putin und seiner wirtschaftlichen Verflechtungen in russischen Staatskonzernen in Verruf geraten. An der SPD-Basis rumort es, nicht wenige fordern Schröders Ausschluss aus der SPD.