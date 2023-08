Bauwerke aus Sand zu bauen – dazu lud am Sonnabend das Eckernförder Stadtmarketing an den Hauptstrand ein. Bei dem Wettbewerb wurde die schönste Sandburg der Region gekürt. Leider schreckte wohl das regnerische Wetter der vergangenen Tage viele ab. So war das Wettbewerbsfeld recht überschaubar, aber dafür umso motivierter.

Konzentriert befestigen Robin Unger, seine Mutter Katja und sein Bruder Marlon die Mauern ihrer Kirche und des Burggrabens. Sie wollen das Bauwerk stabilisieren, damit die Wände halten. Auch ihr Freund Johannes und seine Mutter Birgit Speer gehören zur Gruppe „Die Sandkönige“ und bauen eifrig mit. Die Zeit drängt, denn in einer Stunde kommt Sabrina Schaffeld, um das Werk abzunehmen.

„Ich wollte immer schon einmal eine Kirche aus Sand bauen, das habe ich noch nie gemacht“, erzählt Robin aus Zwickau, der die Idee geliefert hat. Sein Kumpel Johannes, der in Ingolstadt lebt, meint: „Es macht Freude, am Meer zu bauen und Wände hochzuziehen, um das Wasser abzuhalten.“

Sandburgenbau ist harte Arbeit

Sandburgenbauen ist tatsächlich harte Arbeit. Dies haben der achtjährige Luuk und sein zehnjähriger Bruder Jaak Köhn gerade erlebt. Seit dem Startschuss um 10 Uhr bauen sie an ihrer Nachbildung einer Maya-Ruine. Luuk erzählt: „Einmal ist alles zusammengebrochen, wir mussten alles neu bauen.“

Ein Nilpferd krabbelt an Land

Ein paar Meter weiter, nahe der Brücke, stehen ihre älteren Schwestern Mieke und Joke. Aus dem Sand erhebt sich ein Nilpferd und krabbelt an Land. Die Schwestern wollten keine normale Sandburg bauen, sondern etwas für sie Spannenderes. „Wir werden es noch mit Muscheln und Seetang verzieren“, erzählt Mieke. Die vier Geschwister haben schon Erfahrung mit Sandburgenwettbewerben, sie haben früher im Urlaub auf Helgoland mitgemacht. „Als wir gelesen haben, dass es so etwas auch bei uns gibt, wollten wir unbedingt dabei sein“, sagt Mieke.

Joke (li.) und Mieke Köhn sind Schwestern und haben früher auf Helgoland bei Sandburgenwettbewerben mitgemacht. In Eckernförde bauen sie ein Nilpferd, das später noch mit Seegras und Muscheln verziert wird.

„Manches braucht erst eine längere Routine.“ Sabrina Schaffeld Mitarbeiterin des Stadtmarketings

Diese Aussage freut Sabrina Schaffeld vom Eckernförder Stadtmarketing, denn sie hatte die Idee, den Sandburgenbau nach rund 20 Jahren erneut auszuloben. Die schwache Resonanz erstaunt sie. „Ich hätte gedacht, dass sich mehr Menschen beteiligen, aber manches braucht erst eine längere Routine.“ Vielleicht wird der Wettbewerb zukünftig mit einem anderen Event kombiniert, aber auf jeden Fall soll es nicht der letzte Sandburgenwettbewerb sein.

Wettbewerb soll wiederholt werden

Das finden auch die teilnehmenden Teams gut, die von Sabrina Schaffeld am späten Nachmittag geehrt werden. Den ersten Platz belegt das Team „Die Sandkönige“, es liegt in den Bewertungskriterien Kreativität, Ausarbeitung und Gesamteindruck vorn. Aber auch die vier Geschwister Köhn strahlen – dank großzügiger Sponsoren bekommen auch sie Gewinne für ihre Sandwerke. Alle sind dankbar für das sommerliche Wetter, das nach dem Starkregen am frühen Vormittag den Sand noch trocknen lässt und die Bauwerke stabilisiert – bis der Wind darüber geht und den Sand in alle Himmelsrichtungen verweht.