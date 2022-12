Die Mitglieder des Eckernförder Motorradclubs Atrox mit Präsident Oliver Folge (4. v. r.) nach getaner Arbeit am Binnenhafen: Das um Punkt 00:01 Uhr gdezündete „Rocker-Feuerwerk“ fiel diesmal deutlich kürzer aus und dauerte rund acht Minuten Minuten. Vorher und nachher wurde im „Utgard“ in der Gaehtjestraße in geschlossener Gesellschaft kräftig gefeiert.

Foto: Gernot Kühl up-down up-down