Nach erfolgreichem Juli-Auftritt Violinistin Coco Belle gibt Konzert am Eckernförder Strand Von Gernot Kühl | 28.08.2023, 09:47 Uhr Solo-Violinistin Coco Belle gibt am Mittwoch ein Konzert am Eckernförder Strand. Foto: EZ up-down up-down

Die Hamburger Violinistin Coco Belle spielt am Mittwoch, 30. August, ab 16 Uhr ein Konzert am Eckernförder Strand vor der Brauerei „Land in Sicht“. Der Eintritt ist frei.