Die Verkaufsstände beim „Handgemacht“-Markt am Hafen waren während des gesamten Wochenende dicht umlagert. Foto: Gernot Kühl up-down up-down Kunsthandwerkermarkt in Eckernförde „Handgemacht“ lockte viele tausend Besucher an den Hafen Von Gernot Kühl | 30.07.2023, 19:24 Uhr

So gut besucht wie selten war der dreitägige Kunsthandwerkermarkt „Handgemacht“ am Eckernförder Hafen. Das Wetter war optimal für einen Marktbesuch, und so strömten die Besucher in großer Zahl zum Außenhafen.