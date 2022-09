Ein Lichtblitz nach einem Kurzschluss sorgte im Schulzentrum Süd dafür, dass die Peter-Ustinov-Gemeinschaftsschule und auch die Jungmannschule am Freitag, 9. September, für die Schüler und Schülerinnen geschlossen bleibten. Foto: Archiv/Peters up-down up-down Kurzschluss in der Elektrik Nach Stromausfall und Feuerwehreinsatz: Kein Präsenzunterricht im Eckernförder Schulzentrum Von Stefan Gerken | 08.09.2022, 20:40 Uhr

Die Jungmannschule und die Peter-Ustinov-Schule können am Freitag, 9. September, ihre Schüler und Schülerinnen nicht empfangen. Schuld ist ein Kurzschluss in der Elektrik am Donnerstagnachmittag. Die Feuerwehr rückte an.