Eckernförder Gudewerdtschüler in den USA Warum Deutschunterricht an der Byron Center Highschool so wichtig ist Von Gernot Kühl | 17.10.2023, 12:46 Uhr Im Klassenraum von Deutschlehrerin Frau Finkbeiner wird Deutsch sehr kreativ unterrichtet. Unter anderem mit den Flaggen der deutschsprachigen Nachbarländer Österreich und Schweiz. Foto: Gudewerdt-Gemeinschaftsschule

Zwölf Schüler der Gudewerdt-Gemeinschaftsschule sind mit ihren Lehrern Hans-Jürgen Wohlleben und Gunda Wohlenberg für drei Wochen in den USA. In der Partnerschule in Byron Center (Michigan) lernen sie den amerikanischen Schulalltag kennen. In der EZ berichten sie darüber, hier die Schülerinnen Lilly Westphal, Maja Möller und Mayra Wolter in Folge 2 über den Deutschunterricht an der Byron Center Highschool.