Eckernförde / Windeby Hier wird scharf geschossen: Badestelle am Schnaaper See wird gesperrt Von Arne Peters | 05.09.2023, 10:01 Uhr Das Baden im Schnaaper See muss zumindest am Sonnabend eingestellt werden. Dann wird hier scharf geschossen. Foto: Archiv

Am Sonnabend ist die Badestelle am Großen Schnaaper See für den Publikumsverkehr gesperrt. Die Jäger sind hier mit Schrotflinten und Hunden unterwegs.