Das Team der Schäferwagenkirche lädt wieder zu vielen Veranstaltungen an den Strand ein. Foto: Inga Lange Eckernförde Die Schäferwagenkirche am Strand startet wieder – mit Strandsegen und Tauffest Von Arne Peters | 25.05.2023, 07:48 Uhr

Die kleine Holzkirche am Kurstrand lädt wieder alle Menschen zu Veranstaltungen, Innehalten oder zum Gebet ein. Hier gibt es Gottesdienste am Strand oder auch ein Tauffest direkt an der Ostsee.