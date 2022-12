Edmund Lomer (links) und Bruno Geruschkat im Mai 2005. Foto: Archiv / Arne Peters up-down up-down Anekdoten von früher 100 Jahre Schachclub Eckernförde: Von Fußtritten und eingenebelten Gegnern Von Arne Peters | 26.12.2022, 10:00 Uhr

Der Schachclub Eckernförde hat in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert – coronabedingt mit einem Jahr Verspätung. Seit 60 Jahren ist Dieter Eigenberz dabei und erinnert sich an so manche heitere Anekdote.