Veranstaltung in Bürgerbegegnungsstätte Runder Tisch gegen Rechts nimmt die Marine in Eckernförde ins Visier Von Gernot Kühl | 24.08.2023, 10:40 Uhr Der Marinestützpunkt Eckernförde mit dem Kranzfelder Hafen wird der größte Marinestandort in Schleswig-Holstein. Foto: Archiv / EZ up-down up-down

Der Runde Tisch gegen Rechts in Eckernförde befasst sich am Freitagabend in der Bürgerbegegnungsstätte mit dem Ausbau der militärischen Einheiten in Eckernförde. Eckernförde würde im Kriegsfall zu einem bevorzugten Ziel, befürchtet die Gruppe.