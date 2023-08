Jubiläum mit Aktionsprogramm DLRG Eckernförde feiert 75. Geburtstag mit einem Fest für Groß und Klein Von Arne Peters | 30.08.2023, 12:52 Uhr Die Rettungsschwimmer der DLRG sorgen seit 75 Jahren für Sicherheit am Eckernförder Strand. Das Jubiläum wird mit einem Fest für Groß und Klein gefeiert. Foto: Archiv / Schulze up-down up-down

Seit 75 Jahren schon sorgen die Rettungsschwimmer der DLRG in Eckernförde für Sicherheit am Strand. Das Jubiläum wird am Sonnabend, 2. September, an der Hauptwache gefeiert.