Für Pilot Stefan Klein sind die Scheinwerfer am Skatepark kein Problem: „Nur, wenn man dagegenfliegt.“ Foto: Arne Peters up-down up-down Noteinsatz Eckernförde: Rettungshubschrauber landet im Skatepark Von Arne Peters | 11.11.2022, 14:25 Uhr

Der Rettungshubschrauber „Christoph 42“ kam am Freitagvormittag aus Rendsburg wegen eines Notfalls nach Eckernförde. An Bord waren Notarzt und Rettungssanitäter, die per Polizeiwagen zum Einsatz gefahren wurden.