Die Künstlerin Renate Golde lädt Interessierte in ihr Atelier auf Carlshöhe ein, um in Kursen die Grundkenntnisse ihres Stils zu vermitteln. Foto: Renate Golde Neuer Workshop in Eckernförde Renate Golde: Kunst aus flüssigem Eisen, Acrylfarben und natürlichen Materialien Von Petra Baruschke | 14.09.2022, 15:01 Uhr

Häufig wird die Künstlerin Renate Golde danach gefragt, wie ihre Kunstwerke entstehen. Jetzt wird sie in Kursen die Grundkenntnisse ihres Stil vermitteln - der erste Kurs findet am 17./18. September in ihrem Atelier auf der Carlshöhe statt.