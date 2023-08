Sie führen vor, wie auf klassische Weise Bonbons hergestellt werden: Heike und Hermann Hinrichs. Foto: Hallstein (2) up-down up-down Veranstaltungstipps Schietwetter: Das kann man bei Regen in und um Eckernförde unternehmen Von Arne Peters | 01.08.2023, 10:38 Uhr

Sommer, Sonne, Strand – so war der Urlaub geplant, und jetzt das: Regen und Wind. Jetzt ist die Zeit gekommen, all das im Urlaub zu machen, wovon einen sonst Strand oder Grill abgehalten haben. Wir sagen, was das sein kann.