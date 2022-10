Feiern den Reformationstag gemeinsam und erwarten am 31. Oktober rund 1.000 Besucher mit Windlichtern oder Laternen am Hafen: (v. l.) Predigerin Carola L‘hoest (Gemeinschaft in der Ev. Kirche), Pastor Dr. Ulrich Vogel (Dänische Kirche Eckernförde), Pastor Philipp Bömer (Ev. Freikirche Eckernförde), Pfarrer Wolfgang Johannsen (Katholische Gemeinde St. Peter & Paul, Eckernförde), Pastor Michael Jordan (Kirchengemeinde St. Nicolai) und Pastor Ole Halley (Kirchengemeinde Borby). Foto: Gernot Kühl up-down up-down Öffentliche Veranstaltung am Hafen Warum der Reformationstag in Eckernförde etwas ganz Besonderes ist Von Gernot Kühl | 25.10.2022, 17:43 Uhr

Der Reformationstag am 31. Oktober ist zu dem großen Eckernförder Kirchentag geworden. Die Kirchen liefern an diesem Tag im Rahmen einer abendlichen Veranstaltung um 18.30 Uhr am Hafen eine große Geste der Gemeinsamkeit, des Zusammenhalts und des Miteinanders aller Konfessionen in Eckernförde und laden die Bevölkerung ein, daran teilzuhaben.