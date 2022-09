Die Redner (v. l.) Urs Meier, Greta Silver, Matthias Herzog und Daniela Ben Said Foto: Britta Bünger up-down up-down „Learn4Life“ in der Eckernförder Stadthalle Botschaft: Seid selbstbewusst und setzt euch Ziele, die euch glücklich machen Von Britta Bünger | 01.09.2022, 17:17 Uhr

Das Redner-Festival lockte am Abend viele, am Nachmittag zum Familien-Event nur eine überschaubare Zahl an Besuchern in die Stadthalle. Die Redner, das sagten viele Besucher, haben wichtige Themen gut rübergebracht.