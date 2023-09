Ratsversammlung beschließt Quotenmodell Eckernförde führt 50-Prozent-Quote für preisgünstigen Wohnraum ein Von Gernot Kühl | 15.09.2023, 17:20 Uhr Die Lage macht‘s: Eckernförde ist beliebt und wächst. Entsprechend muss das Wohnraumangebot steigen - die Frage ist nur, wie das am besten und verträglichsten gelingt. Foto: Archiv / Carsten Bernot up-down up-down

Die Ratsversammlung hat am Donnerstag das Quotenmodell für preisgünstigen Wohnungsbau beschlossen. Widerstand gab es nicht nur in der CDU und AfD, sondern in einem Fall auch in den eigenen Reihen der Antragsteller.