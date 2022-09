Der 1,25 Meter breite Fahrradstreifen am Eckernförder Mühlenberg wird nach Angaben des Bauamts von vielen Autofahrer ignoriert, so dass nachfolgende Fahrradfahrer den Schutzstreifen nicht befahren können. Foto: Gernot Kühl up-down up-down Radverkehr in Eckernförde Warum das Radverkehrskonzept so lange auf sich warten lässt Von Gernot Kühl | 05.09.2022, 12:51 Uhr

Das Radverkehrskonzept ist eines der großen Projekte in Eckernförde, auf das viele Bürger warten und sich davon eine deutliche Aufwertung versprechen. Auch in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses war das wieder ein Thema in der Einwohnerfragestunde.