Elektrosound fasziniert die Massen - der Eckernförder Südstrand wird am 29. Juli Schauplatz des ersten Elektrofestivals in Eckernförde. Foto: plus2event GmbH up-down up-down Elektrofestival in Eckernförde Fünf Star-DJs und zwei „Local Heroes“ heizen 8.000 E-Musikfans am Südstrand ein Von Gernot Kühl | 28.02.2023, 17:52 Uhr | Update vor 1 Std.

Neues Großereignis in Eckernförde: Am Sonnabend, 29. Juli, steigt ein großes Elektrofestival am Südstrand. Fünf Stars der Szene sind an den Reglern und wollen den Südstrand zum Beben bringen. 8.000 Fans werden erwartet.