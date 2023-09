Das Internationalen Naturfilmfestival Green Screen hat am Sonnabendabend auf einer Gala mit 500 internationalen Gästen Preise in 16 Kategorien vergeben. Den mit 10.000 Euro dotierten „Green Screen Naturfilmpreis“ als bester Film erhielt die deutsche Produktion „Kaktus Hotel“ von Yann Sochaczewski. Dieser Film wurde von der Jury zugleich mit dem Preis für die „Beste Story“ ausgezeichnet. Die österreichische Produktion „Patrick and the Whale“ von Mark Fletcher wurde ebenfalls doppelt ausgezeichnet und erhielt den mit 10.000 Euro dotierten „Heinz Sielmann Filmpreis“ sowie den Green Screen-Preis für den „Besten Meeresfilm“.

„Kaktus Hotel“ zeigt den riesigen Saguaro-Kaktus in der lebensfeindlichen Umwelt der Sonorawüste im Südwesten der USA als Mittelpunkt einer faszinierenden Tierwelt. In „Patrick and the Whale“ hat der Taucher Patrick Dykstra die Fähigkeit entwickelt, mit einem Pottwal auf Tuchfühlung zu gehen, was einzigartige Aufnahmen ermöglicht.

Die Preisträger des 17. Internationalen Naturfilmfestivals Green Screen in Eckernförde beim Abschlussfoto auf der Bühne der Stadthalle mit Maskottchen Palle. Foto: Michael Staudt

Das Ostseebad Eckernförde ist jährlich im September der Treffpunkt für Dokumentarfilmer aus aller Welt. Über 250 Filmemacher zeigen auf dem Festival vielen tausend naturbegeisterten Filmfreunden ihre neuesten Produktionen. Zu sehen sind faszinierende Naturaufnahmen, Wissenschaftsfilme und ökologisch kritische Beiträge. Zum 17. Green Screen-Festival waren 278 Dokumentarfilme aus 59 Ländern eingereicht worden.

„Green Screen hat sich als weltweit beachteter Treffpunkt für die Branche der Naturfilmer etabliert, die aus zahlreichen europäischen Ländern und aus Übersee nach Eckernförde kommen“, erklärte Festivalleiter und Fernsehmoderator Dirk Steffens anlässlich der Vergabe der Green Screen-Filmpreise. Im Festivalprogramm sind über 100 Naturfilme der aktuellen und weltweiten Produktion zu sehen.

Das Publikum in der vollbesetzten Stadthalle ging begeistert mit, und sei es - wie hier - als Hintergrundkulisse für ein Selfie siegreichen Filmemacher auf der Bühne. Foto: Michael Staudt

Großer Unterwasserfilm von Mark Fletcher und Howard Hall

Der Green Screen-Preis „Beste Kamera“ ging an „Der Ozean – Oase des Lebens“ von Mark Fletcher und Howard Hall. Den vom Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (sh:z) gestifteten Publikumspreis gewann der Österreicher Dr. Michael Schlamberger für „Geheimnisvolles Tschechien – Ein Land wie im Märchen“.

Der österreichische Naturfilmer Michael Schlamberger (l.) gewann den Publikumspreis des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags (sh:z), den der Reporterchef Schleswig-Holstein, Martin Schulte, am Sonnabend in der Stadthalle Eckernförde überreichte. Weit über 3.000 Besucher aus 13 schleswig-holsteinischen Städten hatten ihre Stimme abgegeben. Foto: Michael Staudt

Der „Nordischen Naturfilmpreis", gestiftet vom Umweltministerium Schleswig-Holstein und überreicht von Umweltminister Tobias Goldschmidt, zeichnete den Film „Unsere Meere - Naturwunder Ostsee" aus.