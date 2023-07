10.000 Besucher werden zum „Pop am Strand“ in Eckernförde erwartet. Foto: Archiv / Marcus Dewanger up-down up-down Alvaro Soler, Lena, Leony und Joris Pop am Strand in Eckernförde – das Festival im Liveticker Von Arne Peters | 08.07.2023, 15:23 Uhr

Das Strand Open Air in Eckernförde hat mit Jan Delay und der Band „Großstadtgeflüster“ einen fulminanten Auftakt hingelegt. Am zweiten Tag treten bei „Pop am Strand“ Alvaro Soler, Lena, Leony und Joris auf.